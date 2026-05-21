Рособрнадзор не планирует вводить устный экзамен по истории для 11 классов
21 мая 202611:55
Юлия Савченко
Обязательный устный экзамен по истории для одиннадцатиклассников вводить не планируют. Об этом заявил глава Рособрнадзора Анзор Музаев на горячей линии на Радио РБК.
«Про одиннадцатый класс - пока в планах нет, не думаем об этом», - подчеркнул руководитель федеральной службы.
Ранее стало известно, что в России устный экзамен по истории для учащихся девятых классов будет введен не ранее 2028 года, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
