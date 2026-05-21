СМИ: Мерц призвал предложить Украине ассоциированное членство в ЕС
Канцлер Германии Фридрих Мерц призывает Евросоюз рассмотреть вопрос ассоциированного членства Украины в блоке. Об этом пишет Bloomberg.
По данным агентства, Мерц направил письмо руководителям институтов сообщества, в котором отметил, что это решение позволит Киеву интегрироваться в ЕС без полноправного членства. Так Украина сможет участвовать в заседаниях блока без права голоса, назначать представителей в Европарламент и ассоциированного судью в Европейский суд, пишет RT.
Кроме того, канцлер ФРГ отверг предложения об «ограниченном членстве» Киева. Политик подчеркнул, что процесс вступления Украины в Евросоюз продолжится.
Ранее еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос сообщила, что ЕС может начать прямые переговоры с Украиной по членству в сообществе до конца июня.
