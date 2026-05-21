Британская газета The Guardian включила русскую классику в обновленный список 100 лучших романов всех времен, изданных на английском языке. Наиболее высокие позиции в рейтинге заняли «Анна Каренина» (шестое место) и «Война и мир» (седьмое место) Льва Толстого. Также в списке «Братья Карамазовы» и «Преступление и наказание» Федора Достоевского, «Мастер и Маргарита» Михаила Булгакова и «Жизнь и судьба» Василия Гроссмана. Волгин заметил, что список можно было бы дополнить и другими произведениями.

«Русская литература остается в центре мирового внимания. Она читается, как бы сейчас ни старались ее приглушить. При этом мировой интерес к Достоевскому увеличивается. В Японии давно проявляют интерес к русской литературе. Сейчас, например, там проводятся конференции по Достоевскому, появляются новые литературные переводы. В Индии тоже появились "достоеведы", которых раньше не было. В июне будет конференция по Достоевскому в Аргентине, туда приедут участники из очень многих стран. С каждым годом количество специалистов по русской литературе растет. Думаю, список The Guardian вполне справедлив. "Преступление и наказание" и "Братья Карамазовы" - два лучших романа Достоевского, причем не самых легких. Также в рейтинг можно было бы включить произведения Лескова и "Тихий Дон" Шолохова – это все-таки книга века», - заявил он.