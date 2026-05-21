Главные писатели XXI века: В каких зарубежных странах читают русских классиков
Помимо произведений Льва Толстого и Федора Достоевского в список 100 лучших романов всех времен следовало бы включить «Тихий Дон» Михаила Шолохова, заявил НСН Игорь Волгин.
Русская литература остается в центре мирового внимания, и Льва Толстого и Федора Достоевского можно назвать писателями XXI века, поскольку эти авторы поднимали в своих произведениях острые вопросы, которые до сих пор не были решены, заявил в беседе с НСН писатель и историк, доктор филологических наук, почетный профессор МГУ им. Ломоносова Игорь Волгин.
Британская газета The Guardian включила русскую классику в обновленный список 100 лучших романов всех времен, изданных на английском языке. Наиболее высокие позиции в рейтинге заняли «Анна Каренина» (шестое место) и «Война и мир» (седьмое место) Льва Толстого. Также в списке «Братья Карамазовы» и «Преступление и наказание» Федора Достоевского, «Мастер и Маргарита» Михаила Булгакова и «Жизнь и судьба» Василия Гроссмана. Волгин заметил, что список можно было бы дополнить и другими произведениями.
«Русская литература остается в центре мирового внимания. Она читается, как бы сейчас ни старались ее приглушить. При этом мировой интерес к Достоевскому увеличивается. В Японии давно проявляют интерес к русской литературе. Сейчас, например, там проводятся конференции по Достоевскому, появляются новые литературные переводы. В Индии тоже появились "достоеведы", которых раньше не было. В июне будет конференция по Достоевскому в Аргентине, туда приедут участники из очень многих стран. С каждым годом количество специалистов по русской литературе растет. Думаю, список The Guardian вполне справедлив. "Преступление и наказание" и "Братья Карамазовы" - два лучших романа Достоевского, причем не самых легких. Также в рейтинг можно было бы включить произведения Лескова и "Тихий Дон" Шолохова – это все-таки книга века», - заявил он.
По словам собеседника НСН, русская классика поднимает много важных вопросов, которые сегодня не менее актуальны, чем в XIX веке.
«Тот же Достоевский стал писателем XX века, в его романах было много совпадений с коллизиями XX века. Вдруг получается, что XXI век тоже будет веком Достоевского и во многом Толстого. Время проходит, а вопросы, поставленные в XIX столетии не то, что не решены, они становятся все более болезненными и острыми. Русская классика об этом говорит. «Мастер и Маргарита» Булгакова ничуть не устаревает. Другое дело, что идут новые прочтения, трактовки. Сама история открывает смыслы, заложенные в этих произведениях, которые не были проявлены в XIX-XX веке», - подчеркнул он.
Ранее переводчица романов доктор наук и специалист по славянской литературе Ким Чон А сообщала, что продажи первого в мире собрания главных романов Федора Достоевского в одной книге в Южной Корее составили около 320 миллионов вон (218 тысяч долларов), побив все ожидания, напоминает «Радиоточка НСН».
