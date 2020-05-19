Минздрав ждёт стабилизации ситуации с коронавирусом в России в июле
Эпидситуация с коронавирусом в России наладится ближе к июлю. Такую точку зрения в эфире Первого канала озвучила главный инфекционист Минздрава Елена Малинникова. Она подчеркнула, что в середине лета должно произойти улучшение ситуации с COVID-19. Кром того, по её словам, россияне «начнут освобождаться от карантина», отмечает Газета.ру.
Между тем, по словам Елены Малинниковой, в стране уже сейчас заметна тенденция к снижению заболеваемости COVID-19. А если в ближайшее время вновь произойду плески, они не будут пиковыми, уверена инфекционист.
Ранее НСН писала, что врачи-инфекционисты рассказали о влиянии майских праздников на заражение россиян коронавирусной инфекцией. Как сообщает РБК, они полагают, что возможные случаи инфицирования, скорее всего, уже отразились на статистике. Ведущий научный сотрудник Института клинической экспериментальной медицины, профессор вирусологии Александр Чепурнов отметил, что отсутствие всплеска заболевания COVID-19 после первых праздничных выходных говорит о том, что большинство наших соотечественников добросовестно соблюдали режим самоизоляции.
В свою очередь, вирусолог, сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Анатолий Альтштейн уверен, что нарушения всё же фиксировались. Он подчеркнул, что на майских праздниках люди расслабились. Итог: с 7 по 10 мая в России фиксировалось наибольшее число новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, отмечает РИА ФАН. Между тем, сейчас в стране наблюдается тенденция к снижению числа инфицированных.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru