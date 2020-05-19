Минздрав ждёт стабилизации ситуации с коронавирусом в России в июле

Эпидситуация с коронавирусом в России наладится ближе к июлю. Такую точку зрения в эфире Первого канала озвучила главный инфекционист Минздрава Елена Малинникова. Она подчеркнула, что в середине лета должно произойти улучшение ситуации с COVID-19. Кром того, по её словам, россияне «начнут освобождаться от карантина», отмечает Газета.ру.

Между тем, по словам Елены Малинниковой, в стране уже сейчас заметна тенденция к снижению заболеваемости COVID-19. А если в ближайшее время вновь произойду плески, они не будут пиковыми, уверена инфекционист.