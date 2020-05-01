Минздрав заявил о подходе к важнейшему рубежу в борьбе с COVID-19
Россия приближается к важнейшему рубежу в борьбе с коронавирусной инфекцией. Как пишет РИА Новости, об этом заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко. По его словам, решающим фактором в победе над COVID-19 является ответственное поведение каждого жителя страны. Мурашко еще раз напомнил, как важно соблюдать режим самоизоляции и находится дома для того, чтобы остановить развитие эпидемии.
В свою очередь, глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что режим ограничений, введенный в России из-за опасности распространения коронавируса, может быть ужесточён после 12 мая, отмечает Утро.ру. Это произойдет в том случае, если граждане не будут ответственно относиться к нему на праздниках. Об этом Попова в эфире телеканала «Россия».
Между тем, ранее НСН писала, что число инфицированных коронавирусной инфекцией в России за сутки выросло на рекордные 7 933 человека. Об этом заявили в оперативном штабе по борьбе с распространением COVID-19 в наше стране.
Таким образом общее число зараженных коронавирусом составило 114 431. Отмечается, что почти у половины новых инфицированных, а именно у 45%, не наблюдалось никаких симптомов коронавирусной инфекции.
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