Минздрав заявил о подходе к важнейшему рубежу в борьбе с COVID-19

В свою очередь, глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что режим ограничений, введенный в России из-за опасности распространения коронавируса, может быть ужесточён после 12 мая, отмечает Утро.ру. Это произойдет в том случае, если граждане не будут ответственно относиться к нему на праздниках. Об этом Попова в эфире телеканала «Россия».

Между тем, ранее НСН писала, что число инфицированных коронавирусной инфекцией в России за сутки выросло на рекордные 7 933 человека. Об этом заявили в оперативном штабе по борьбе с распространением COVID-19 в наше стране.

Таким образом общее число зараженных коронавирусом составило 114 431. Отмечается, что почти у половины новых инфицированных, а именно у 45%, не наблюдалось никаких симптомов коронавирусной инфекции.



