Роспотребнадзор не исключает второй волны COVID-19 осенью

Вторая волна инфекции коронавируса может прийти осенью, после того как спадёт при наступлении жаркой и солнечной погоды. Об этом предупреждает Роспотребнадзор на сетевом ресурсе стопкоронавирус.рф. COVID-19 может снова возникнуть на повестке дня при наступлении прохладной и дождливой погоды, когда возобновится учёба, а работающие вернутся из отпусков.

Роспртребнадзор также отмечает, что делать тест на коронавирус при отсутствии симптомов необходимо только в случае контактирования с инфицированными, либо при вероятности такового. Гражданам в деревнях и отдаленных населенных пунктах в случае подозрения надо позвонить в поликлинику или меднкт, где уже определят необходимость осмотра и проведения тестирования.

Кроме того, Роспотребнадзор рекомендует по возможности отложить все плановые прививки в условиях пандемии коронавируса. Дело в том, что при визите в поликлинику или медицинский пункт высок риск заражения COVID-19. Ещё один отрицательный фактор: введение вакцины в начальном периоде инфекционного процесса может спровоцировать развитие осложнений.

