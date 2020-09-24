Минздрав заявил о начале второго этапа поставок вакцины от гриппа в регионы

Стартует второй этап поставок вакцины от гриппа в регионы, заявил во время прямого эфира в ТАСС глава Минздрава Михаил Мурашко.

По его словам, на эти цели государство выделило дополнительные четыре миллиарда рублей.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что прививку от гриппа уже сделали более 16 млн жителей России.