Минздрав заявил о начале второго этапа поставок вакцины от гриппа в регионы

Стартует второй этап поставок вакцины от гриппа в регионы, заявил во время прямого эфира в ТАСС глава Минздрава Михаил Мурашко.

По его словам, на эти цели государство выделило дополнительные четыре миллиарда рублей.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что прививку от гриппа уже сделали более 16 млн жителей России.

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Между тем, председатель комиссии Мосгордумы по здравоохранению и охране общественного здоровья Лариса Картавцева говорила, что в этом году в России на фоне продолжающейся пандемии COVID-19 будут циркулировать три штамма гриппа.

По ее словам, медики пока не готовы прогнозировать, чем чревато одновременное заражение этими инфекциями, но в отсутствие доступа к вакцине от коронавируса призывают обезопасить себя прививкой от гриппа.

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ФОТО: РИА Новости / Николай Хижняк
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