Аптеки объяснили дефицит популярной российской вакцины от гриппа

Россияне не смогут поставить прививку от гриппа популярной отечественной вакциной линейки «Ультрикс» в частных клиниках. Связано это с тем, что все поставки препарата пошли в государственные медучреждения для вакцинации населения в рамках ОМС. Руководитель управления по взаимодействию с партнерами и медицинской экспертизы «АльфаСтрахования» Максим Ремнев сообщил, что вакцина этой линейки получена в ограниченных количествах частными клиниками, поэтому ряд медучреждений используют вакцины «Совигрипп» и «Гриппол плюс», пишет РБК.

Исполнительный директор Ассоциации независимых аптек Виктория Преснякова в эфире НСН подтвердила, что дефицит вакцины «Ультрикс» действительно есть. По её словам, обусловлен он не только выполнением госзаказа, но и тем, что часть вакцины направлена на экспорт.

О дефиците говорит и исполнительный директор Российской ассоциации аптечных сетей Нелли Игнатьева. Она объяснила нехватку производственными возможностями самих производителей вакцин в период высокого спроса.

«Отечественные вакцины есть, но их мало в свободной продаже, потому что идет период бесплатной вакцинации населения. Иностранные вакцины в аптеках появятся в октябре – начале ноября», - сказала Игнатьева. По её словам, такая картина наблюдается каждый год,

При этом заготовить определённые объёмы вакцины заранее нельзя, объяснила собеседница НСН: они производятся ежегодно под новый штамм вируса гриппа.

Как отмечает РБК, «Ультрикс» входит в тройку самых популярных вакцин, используемых как в государственных лечебно-профилактических учреждениях, так и в коммерческом сегменте.



