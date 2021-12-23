США одобрили вторые таблетки против COVID-19

Уровень индексации пенсий определит правительство, исходя из роста инфляции по итогам года

Военный эксперт заявил, что американский сенат никогда не проголосует за принятие договора о гарантиях безопасности с Россией

Путин пообещал решить проблему с сотовой связью в Крыму

Десять пунктов временного размещения развернуты в Улан-Уде после аварии на ТЭЦ-1