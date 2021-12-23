США одобрили вторые таблетки против COVID-19
Власти США одобрили препарат в виде таблетки от коронавируса. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на медицинский регулятор FDA.
Препарат «Молнупиравир» производства Merck теперь может применяться для лечения легкого и среднего течения вируса у взрослых, которые находятся в группе риска. Пока неизвестно, когда «Молнупиравир» поступит в продажу.
Это уже второй препарат от COVID-19 на американском рынке, который выпускается в форме таблеток. Первым пероральным препаратом в США стал Pfizer.
Ранее американский Национальный военно-медицинский центр имени Уолтера Рида объявил о намерении разработать вакцины против всех штаммомв коронаивруса.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru