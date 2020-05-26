Минздрав зафиксировал резкий рост смертности трудоспособных россиян
Смертность в России людей в трудоспособном возрасте за три месяца текущего года уже превысила смертность этой категории людей за весь прошедший, 2019 год. Как пишет Интерфакс, с таким заявлением выступил главный нарколог Минздрава Евгений Брюн. Он подчеркнул, что за весь прошлый год в РФ в трудоспособном возрасте умерли 36 тысяч 584 человека. В то время, как за три месяца в 2020 года - 37 тысяч 346 человек.
Евгений Брюн отметил серьезное повышение смертности в Москве в апреле текущего года - 11 тысяч 846 человек. В апреле прошлого года это показатель чуть превысил 10 тысяч.
Специалист высказал предположение о том, что не только вирусная нагрузка, но и наркологические проблемы в списке причин смертности выходят на одно из первых мест.
Кстати, ранее в Ростпотребнадзоре рассказали о влиянии алкоголя на коронавирус. В ведомстве назвали ошибочным мнение о том, что спиртные напитки способны убить вирус. Там подчеркнули, что алкоголь, напротив, оказывает негативное влияние на иммунитет и повышает риск развития неблагоприятных последствий для здоровья. В Роспотребнадзоре полагают, что употребление спиртных напитков в «любых ситуациях», а также во время эпидемии COVID-19, следует свести к минимуму.
Психиатр-нарколог Александр Ковтун в эфире НСН рассказал о рисках, которые несёт употребление алкоголя во время пандемии.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru