Минздрав зафиксировал резкий рост смертности трудоспособных россиян

Смертность в России людей в трудоспособном возрасте за три месяца текущего года уже превысила смертность этой категории людей за весь прошедший, 2019 год. Как пишет Интерфакс, с таким заявлением выступил главный нарколог Минздрава Евгений Брюн. Он подчеркнул, что за весь прошлый год в РФ в трудоспособном возрасте умерли 36 тысяч 584 человека. В то время, как за три месяца в 2020 года - 37 тысяч 346 человек.

Евгений Брюн отметил серьезное повышение смертности в Москве в апреле текущего года - 11 тысяч 846 человек. В апреле прошлого года это показатель чуть превысил 10 тысяч.

Специалист высказал предположение о том, что не только вирусная нагрузка, но и наркологические проблемы в списке причин смертности выходят на одно из первых мест.