Минздрав за начало международного авиасообщения с оговорками
Министр здравоохранения России Михаил Мурашко не против восстановления международного авиасообщения, однако при условии сохранения ряда ограничений для профилактики коронавируса. Об этом он заявил в ходе рабочей поездки в Екатеринбург, передает ТАСС.
Как подчеркнул глава Минздрава, авиасообщение, безусловно, необходимо возобновлять, но любые послабления в данный момент можно разрешать только с соответствующими поправками, ограничениями и предупреждениями.
На этой неделе заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова сообщила, что авиационные власти страны приступили к переговорам по возобновлению международного авиасообщения. Вскоре будет объявлено о принятом решении.
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