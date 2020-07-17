Минздрав за начало международного авиасообщения с оговорками

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко не против восстановления международного авиасообщения, однако при условии сохранения ряда ограничений для профилактики коронавируса. Об этом он заявил в ходе рабочей поездки в Екатеринбург, передает ТАСС.

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Как подчеркнул глава Минздрава, авиасообщение, безусловно, необходимо возобновлять, но любые послабления в данный момент можно разрешать только с соответствующими поправками, ограничениями и предупреждениями.

На этой неделе заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова сообщила, что авиационные власти страны приступили к переговорам по возобновлению международного авиасообщения. Вскоре будет объявлено о принятом решении.

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Филиппов
ТЕГИ:КоронавирусАвиасообщениеМинздрав
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