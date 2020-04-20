Минздрав: Выздоровевшим от COVID-19 потребуется реабилитация
В России нужно создать систему реабилитации людей, которые переболели коронавирусом. В первую очередь это касается детей. Такое заявление сделал главный детский инфекционист Минздрава Юрий Лобзин.
В ходе совещания с участием президента РФ Владимира Путина специалист отметил, что пока непонятно, какими будут остаточные явления после после перенесенной инфекции. Однако задуматься о системе реабилитации нужно уже сейчас.
«Понятно, что легкие поражаются, перенесшие пневмонию будут нуждаться в реабилитации», - сказал Лобзин, отметив, что появляются свидетельства и о поражении сердца, а также органов Центральной нервной системы, передает ОТР.
По состоянию на 20 апреля в России зафиксирован 47 121 случай заражения коронавирусом. 405 человек скончались, 3446 — выздоровели.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru