Минздрав: Выздоровевшим от COVID-19 потребуется реабилитация

В России нужно создать систему реабилитации людей, которые переболели коронавирусом. В первую очередь это касается детей. Такое заявление сделал главный детский инфекционист Минздрава Юрий Лобзин.

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В ходе совещания с участием президента РФ Владимира Путина специалист отметил, что пока непонятно, какими будут остаточные явления после после перенесенной инфекции. Однако задуматься о системе реабилитации нужно уже сейчас.

«Понятно, что легкие поражаются, перенесшие пневмонию будут нуждаться в реабилитации», - сказал Лобзин, отметив, что появляются свидетельства и о поражении сердца, а также органов Центральной нервной системы, передает ОТР.

По состоянию на 20 апреля в России зафиксирован 47 121 случай заражения коронавирусом. 405 человек скончались, 3446 — выздоровели.

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ФОТО: РИА Новости/Григорий Сысоев
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