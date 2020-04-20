Минздрав: Выздоровевшим от COVID-19 потребуется реабилитация

В ходе совещания с участием президента РФ Владимира Путина специалист отметил, что пока непонятно, какими будут остаточные явления после после перенесенной инфекции. Однако задуматься о системе реабилитации нужно уже сейчас.



«Понятно, что легкие поражаются, перенесшие пневмонию будут нуждаться в реабилитации», - сказал Лобзин, отметив, что появляются свидетельства и о поражении сердца, а также органов Центральной нервной системы, передает ОТР.



По состоянию на 20 апреля в России зафиксирован 47 121 случай заражения коронавирусом. 405 человек скончались, 3446 — выздоровели.

