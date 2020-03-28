Минздрав выпустил обновленные рекомендации по борьбе с коронавирусом
Минздрав России внес изменения в постановление с рекомендациями по противодействию и лечению коронавируса COVID-19. Соответствующий документ опубликован на сайте ведомства.
Так, отмечается, что российские специалисты, находясь в контакте с зарубежными коллегами, получают актуальную информацию о практике и методах лечения коронавируса – сказано в постановлении.
Так, обновлен раздел о проведении антибактериальной терапии при осложненных формах инфекции у беременных. Отмечается, что особое внимание уделяется безопасности врачей, среднего и младшего медперсонала при проведении постконтактной профилактики COVID-19, уточняют «Известия».
Постановление направлено для исполнения во все регионы России.
Ранее ведущий научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. почетного академика Н.Ф. Гамалеи Минздрава России, бывший главный инфекционист Москвы Николай Малышев в беседе с НСН затруднился назвать точные сроки окончания распространения заболевания в России, однако предрек рост числа заболевших из числа вернувших из-за границы.
«Посмотрим. Сейчас очень много предсказаний и пророчеств, но сроки называть малореально. Хорошо, когда в одной стране живем и представляем ситуацию, а мы ведь за Земном шарике живем, где полным полно всего. Очень много от изоляции зависит. Сейчас везут россиян из-за границы, где они довольно много общались с местным населением и между собой, вполне возможно еще будут завозы инфекции. И в течение ближайших двух недель будут выявлены случаи заболеваний», - заявил Николай Малышев.
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