Минздрав выпустил обновленные рекомендации по борьбе с коронавирусом

Минздрав России внес изменения в постановление с рекомендациями по противодействию и лечению коронавируса COVID-19. Соответствующий документ опубликован на сайте ведомства.

Так, отмечается, что российские специалисты, находясь в контакте с зарубежными коллегами, получают актуальную информацию о практике и методах лечения коронавируса – сказано в постановлении.

Так, обновлен раздел о проведении антибактериальной терапии при осложненных формах инфекции у беременных. Отмечается, что особое внимание уделяется безопасности врачей, среднего и младшего медперсонала при проведении постконтактной профилактики COVID-19, уточняют «Известия».