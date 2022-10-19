Минздрав: в России снизилась ожидаемая продолжительность жизни

Из-за пандемии коронавируса ожидаемая продолжительность жизни в России снизилась на 3,3 года. Об этом в ходе Всероссийского конгресса онкопациентов заявила заместитель директора департамента Минздрава по организации медицинской помощи и санаторно-курортного дела Валерия Гульшина, сообщает агентство «Прайм».

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«К сожалению, пандемия COVID-19 нас немножко откатила назад», - отметила специалист.

По ее словам, за прошедшие два года ожидаемая продолжительность жизни в стране не увеличивалась.

Ранее президент РФ Владимир Путин поручил к 2030 году увеличить до 78 лет продолжительность жизни, сообщал Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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Фото: пресс-служба губернатора Московской области
ТЕГИ:МинздравПандемияКоронавирусРоссияПродолжительность Жизни
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