Минздрав: в России снизилась ожидаемая продолжительность жизни

«К сожалению, пандемия COVID-19 нас немножко откатила назад», - отметила специалист.

По ее словам, за прошедшие два года ожидаемая продолжительность жизни в стране не увеличивалась.

Ранее президент РФ Владимир Путин поручил к 2030 году увеличить до 78 лет продолжительность жизни, сообщал Telegram-канал «Радиоточка НСН».

