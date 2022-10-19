Минздрав: в России снизилась ожидаемая продолжительность жизни
Из-за пандемии коронавируса ожидаемая продолжительность жизни в России снизилась на 3,3 года. Об этом в ходе Всероссийского конгресса онкопациентов заявила заместитель директора департамента Минздрава по организации медицинской помощи и санаторно-курортного дела Валерия Гульшина, сообщает агентство «Прайм».
«К сожалению, пандемия COVID-19 нас немножко откатила назад», - отметила специалист.
По ее словам, за прошедшие два года ожидаемая продолжительность жизни в стране не увеличивалась.
Ранее президент РФ Владимир Путин поручил к 2030 году увеличить до 78 лет продолжительность жизни, сообщал Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,3 млн+10 656 / сут.
Умерли
389 тыс.+92 / сут.
Выздоровели
20,7 млн+20 859 / сут.
- Минздрав: в России снизилась ожидаемая продолжительность жизни
- Эрдоган объявил, что договорился с Путиным по газовому хабу в Турции
- В Киеве и некоторых регионах Украины объявили воздушную тревогу
- Иран анонсировал ответные санкции против Евросоюза
- Стремоусов: ВСУ перешли в наступление в Херсонской области
- Карпин допустил возвращение Кокорина в сборную России по футболу
- В НХЛ поставили под сомнение участие сборной России в Кубке мира-2024
- «Мало не покажется»: Кадыров пообещал изменение подхода России к спецоперации
- Умер физик-теоретик, академик РАН Валерий Рубаков
- Матвиенко предложила наказывать сенаторов за опоздания на заседания
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru