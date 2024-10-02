Минздрав: В России растет доля женщин, родивших ребенка благодаря ЭКО

Доля женщин, которые смогли родить ребенка, несмотря на диагностированное бесплодие, в России растет, почти 3% среди всех новорожденных появились на свет благодаря ЭКО, сообщила директор института репродуктивной медицины НМИЦ Акушерства, гинекологии и перинатологии имени Кулакова Минздрава РФ Татьяна Назаренко.

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Она отметила, что такой показатель считается большим. Кроме того, Назаренко обозначила ряд факторов, при которых супружеской паре необходимо обращаться к репродуктологу. Это, в частности, ненаступление беременности в течение года регулярной половой жизни, инфекции, передаваемые половым путем и нарушение репродуктивной системы.

Ранее акушер-гинеколог Любовь Ерофеева в разговоре с НСН рассказала, что за один цикл женщина теряет сотню яйцеклеток. Она отметила, что антимюллеров гормон показывает репродуктивный резерв, при низких показателях стоит задуматься о заморозке яйцеклеток, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Павел Бедняков
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