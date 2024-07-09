Госдума приняла поправку о выплате пособия беременным женщинам

В документе речь идёт о беременных женщинах, которые остались без работы в результате ликвидации компании, в связи с прекращением полномочий частных нотариусов и адвокатов, а также иных физлиц, чья профессиональная деятельность подлежит госрегистрации или лицензированию.

Принятые поправки предполагают увеличение пособия с 300 рублей до прожиточного минимума, то есть до 15 453 рублей.

Ранее комитет Госдумы по охране здоровья рекомендовал Минздраву проработать вопрос сокращения срока искусственного прерывания беременности по желанию женщины, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

