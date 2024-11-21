Минздрав утвердил критерии склонности к опасным действиям у психически больных
Минздрав России определил новые критерии оценки склонности лиц с психическими расстройствами к совершению общественно опасных действий. Соответствующий приказ министерства опубликован на портале правовой информации и вступит в силу 1 марта 2025 года.
Согласно документу, к таким критериям относятся эмоционально неустойчивые или возбудимые черты личности, а также антисоциальные тенденции в поведении. В перечень включены эмоционально-волевые нарушения, выражающиеся в жестокости, парадоксальности реакций и других признаках.
В качестве дополнительных признаков указаны бредовые расстройства, императивные галлюцинации, депрессивные и маниакальные состояния, импульсивные действия и эпизоды сумеречного сознания. Также значимым фактором признано сочетание психического расстройства с употреблением психоактивных веществ, сопровождающимся антисоциальным поведением.
Приказом утверждены изменения в порядке диспансерного наблюдения за лицами с хроническими и затяжными психическими расстройствами, отмеченными стойкими или часто обостряющимися болезненными проявлениями, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru