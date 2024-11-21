Минздрав утвердил критерии склонности к опасным действиям у психически больных

Минздрав России определил новые критерии оценки склонности лиц с психическими расстройствами к совершению общественно опасных действий. Соответствующий приказ министерства опубликован на портале правовой информации и вступит в силу 1 марта 2025 года.

Согласно документу, к таким критериям относятся эмоционально неустойчивые или возбудимые черты личности, а также антисоциальные тенденции в поведении. В перечень включены эмоционально-волевые нарушения, выражающиеся в жестокости, парадоксальности реакций и других признаках.