Минздрав утвердил критерии склонности к опасным действиям у психически больных

Минздрав России определил новые критерии оценки склонности лиц с психическими расстройствами к совершению общественно опасных действий. Соответствующий приказ министерства опубликован на портале правовой информации и вступит в силу 1 марта 2025 года.

Согласно документу, к таким критериям относятся эмоционально неустойчивые или возбудимые черты личности, а также антисоциальные тенденции в поведении. В перечень включены эмоционально-волевые нарушения, выражающиеся в жестокости, парадоксальности реакций и других признаках.

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В качестве дополнительных признаков указаны бредовые расстройства, императивные галлюцинации, депрессивные и маниакальные состояния, импульсивные действия и эпизоды сумеречного сознания. Также значимым фактором признано сочетание психического расстройства с употреблением психоактивных веществ, сопровождающимся антисоциальным поведением.

Приказом утверждены изменения в порядке диспансерного наблюдения за лицами с хроническими и затяжными психическими расстройствами, отмеченными стойкими или часто обостряющимися болезненными проявлениями, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: официальный сайт Минздрава РФ
ТЕГИ:ПсихиатрияМинздрав

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