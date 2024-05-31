Минздрав утвердил новые требования к комплектации автомобильной аптечки

Минздрав России обновил требования к содержанию автомобильной аптечки, включив в нее спасательное одеяло. Соответствующий приказ министерства опубликован на интернет-портале правовой информации.

Старые аптечки можно будет использовать до истечения срока их годности, но не позднее 1 сентября 2027 года.

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По новым правилам, состав автомобильной аптечки будет включать маску, перчатки, устройство для искусственного дыхания, жгут, бинт, марлевую салфетку, лейкопластырь, спасательное одеяло и ножницы.

Приказ вступит в силу с 1 сентября 2024 года. Однако аптечки, изготовленные до этой даты, можно будет использовать до истечения их срока годности, но не позднее 1 сентября 2027 года, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Владимир Баранов
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