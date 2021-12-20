ВОЗ: происхождение COVID-19 не является знанием исключительной важности

ВОЗ: новый штамм коронавируса «омикрон» распространяется быстрее других мутаций

Евросоюз одобрил пятую вакцину против COVID-19

Лукашенко заявил, что предложит разместить России ядерное оружие на своей территории, если НАТО пойдет на аналогичный шаг в Польше

В Госдуме предложили штрафовать футболистов за плохую игру в сборной России

Учащиеся московских школ могут не посещать учебное заведение при температуре -25°C