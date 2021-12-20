ВОЗ: происхождение COVID-19 не является знанием исключительной важности
Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) заявили, что точное происхождение COVID-19 не является знанием исключительной важности. Такое заявление сделал директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан, сообщает РИА Новости.
По словам Райана, специалисты до сих пор не знают точное происхождение вируса. Он отметил, что это знание необходимо для снижения рисков, что «живой барьер будет вновь прорван».
Райан добавил, что исследования происхождения вируса ведется, однако в этом вопросе не будет быстрых результатов.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
10,2 млн+27 022 / сут.
Умерли
298 тыс.+1 019 / сут.
Выздоровели
9,0 млн+30 059 / сут.
- ВОЗ: происхождение COVID-19 не является знанием исключительной важности
- В США еще четверых россиян обвинили в кибермошенничестве
- «Поставим ствол к виску США»: Киселев предостерег страны Запада
- Самолет из Парижа с неисправностью системы шасси сел в Шереметьеве
- Россиянам рекомендовали не посещать Кению из-за распространения «омикрона»
- ВОЗ назвала сроки инспекции на производстве «Спутника V» в России
- Моргенштерн попросил владельца «Тануки» обменяться ресторанами
- «Время веры на слово прошло»: МИД об отношениях с НАТО
- Ректор российского университета задержана по делу о хищении
- Центр Москвы застыл в 10-балльных пробках
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru