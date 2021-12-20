ВОЗ: происхождение COVID-19 не является знанием исключительной важности

Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) заявили, что точное происхождение COVID-19 не является знанием исключительной важности. Такое заявление сделал директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан, сообщает РИА Новости.

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По словам Райана, специалисты до сих пор не знают точное происхождение вируса. Он отметил, что это знание необходимо для снижения рисков, что «живой барьер будет вновь прорван».

Райан добавил, что исследования происхождения вируса ведется, однако в этом вопросе не будет быстрых результатов.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ВОЗКоронавирус
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