Минздрав утвердил десять препаратов для лечения COVID-19
Министерство здравоохранения определило 10 препаратов, которые могут применяться при лечении COVID-19, вызываемого новым коронавирусом. Причём два из этих лекарств необходимо использовать в комбинации. Об этом говорится в новых рекомендациях Минздрава.
В частности подчёркнуто, что практическое применение в клинических условиях зарегистрированного лекарства Фавипиравир показало его эффективность у 85% пациентов.
Кроме того, Минздрав принял решение не удалять гидроксихлорохин из рекомендаций по лечению больных COVID-19. Выяснилось, что применение этого препарата может быть эффективным у определенных групп пациентов.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
1,0 млн+4 995 / сут.
Умерли
17 528+114 / сут.
Выздоровели
827 тыс.+5 766 / сут.
- Власти Москвы раскрыли объём затрат на борьбу с коронавирусом
- В АТОР прогнозируют популярность ОАЭ и Мальдив у российских туристов
- Подмосковье вошло в топ‑3 регионов по объёму ремонта дорог
- Минздрав утвердил десять препаратов для лечения COVID-19
- «Алкоголь — дикое зло»: Ефремов произнёс последнее слово в суде
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru