Минздрав утвердил десять препаратов для лечения COVID-19

Министерство здравоохранения определило 10 препаратов, которые могут применяться при лечении COVID-19, вызываемого новым коронавирусом. Причём два из этих лекарств необходимо использовать в комбинации. Об этом говорится в новых рекомендациях Минздрава.

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В частности подчёркнуто, что практическое применение в клинических условиях зарегистрированного лекарства Фавипиравир показало его эффективность у 85% пациентов.

Кроме того, Минздрав принял решение не удалять гидроксихлорохин из рекомендаций по лечению больных COVID-19. Выяснилось, что применение этого препарата может быть эффективным у определенных групп пациентов.

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ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:МинздравЛекарстваКоронавирус
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