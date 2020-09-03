Минздрав утвердил десять препаратов для лечения COVID-19

В частности подчёркнуто, что практическое применение в клинических условиях зарегистрированного лекарства Фавипиравир показало его эффективность у 85% пациентов.

Кроме того, Минздрав принял решение не удалять гидроксихлорохин из рекомендаций по лечению больных COVID-19. Выяснилось, что применение этого препарата может быть эффективным у определенных групп пациентов.