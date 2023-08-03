Минздрав: Три системы диагностики рака могут внедрить к 2024 году

К 2024 году будут созданы и, вероятно, уже внедрены три тест-системы для диагностики онкологических заболеваний. Об этом сообщила замглавы Минздрава Татьяна Семенова, слова которой приводит РИА Новости.

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Она отметила, что работа по созданию тест-систем идет по плану. По словам Семеновой, планируется также создать фабрику персонифицированных генно-терапевтических лекарственных препаратов под конкретного пациента с редкими, единичными случаями заболевания.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин рассказал, что в Москве работают 13 центров, где доступна лучевая терапия для лечения онкологических заболеваний. Он отметил, что еще один центр лучевой терапии в онкологическом центре имени Логинова на стадии запуска, сообщает «Радиоточка НСН».

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Фото: mos.ru/Евгений Самарин
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