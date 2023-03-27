Москва заключила контракт на производство противоопухолевых препаратов

Москва подписала офсетный контракт по итогам открытого аукциона с корпорацией «Фармасинтез». Предприятие инвестирует 400 млн рублей в размещение завода по изготовлению противоопухолевых медикаментов по семи международным непатентованным наименованиям. Готовая продукция будет использоваться для нужд московской системы здравоохранения. Об этом заявил заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

По его словам, Москва обязуется гарантированно закупать лекарства на протяжении четырех лет на сумму 2,4 млрд рублей, начиная с 2026 года.

Сделка стала девятым офсетным контрактом, заключенным в столице с 2017 года. Москва сотрудничает с такими фармацевтическими предприятиями, как Московский эндокринный завод, фирмы «Велфарм-М», «Биокад», «Р-Фарм» и «Р-Опра». Также столица закупает продукцию у Царицынского и Лианозовского молочных заводов (поставляют Москве продукты для молочных кухонь), организации «Вип Камилла (абсорбирующее белье для взрослых) и «Гемамед (медизделия для стомированных пациентов).

По словам главы столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Владислава Овчинского, контракты в фармацевтической отрасли дают возможность постоянно снабжать жителей столицы лекарствами. Всего город подписал договоры на поставку медикаментов по более чем 80 международным непатентованным наименованиям, а общая сумма вложений в производства достигнет 12,5 млрд рублей.

Вице-президент по связям с госорганами корпорации «Фармасинтез» Олег Астафуров отметил, что фармацевтические заводы предприятия расположены в пяти российских городах — Тюмени, Санкт-Петербурге, Братске, Иркутске и Уссурийске. Компания выпускает медикаменты широкого спектра для лечения и профилактики сахарного диабета, туберкулеза, ВИЧ, сахарного диабета, различных инфекционных болезней и онкологии.

Открытие завода в Москве повысит конкурентоспособность компании и расширит ее географическое присутствие. Также это позволит обеспечить москвичей рабочими местами, а к производству инновационных медикаментов подключатся лучшие столичные научные центры.

