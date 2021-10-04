Минздрав спрогнозировал эффективность «Спутника V» среди подростков

Эффективность вакцины от коронавируса «Спутник V» среди подростков будет сопоставима с эффективностью препарата среди взрослых пациентов. Об этом заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

По его словам, на данный момент получены колоссальные объемы данных по вакцине.

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Мурашко отметил, что «для детского населения, подростков, метаболизм и эффект от препарата будет сопоставим».

Претензии к российской вакцине «Спутник V» у Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) отсутствовали, были вопросы к документам. Об этом министр здравоохранения заявил ранее.

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ФОТО: Sputnik / РИА Новости
ТЕГИ:КоронавирусПандемияВакцинация
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