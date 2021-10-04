Минздрав спрогнозировал эффективность «Спутника V» среди подростков
Эффективность вакцины от коронавируса «Спутник V» среди подростков будет сопоставима с эффективностью препарата среди взрослых пациентов. Об этом заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.
По его словам, на данный момент получены колоссальные объемы данных по вакцине.
Мурашко отметил, что «для детского населения, подростков, метаболизм и эффект от препарата будет сопоставим».
Претензии к российской вакцине «Спутник V» у Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) отсутствовали, были вопросы к документам. Об этом министр здравоохранения заявил ранее.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru