Минздрав сообщил, у кого не появляются антитела к COVID-19
Антитела к коронавирусу не вырабатываются у людей с пониженным иммунитетом и аутоиммунными заболеваниями, рассказал URA.RU главный внештатный специалист Министерства здравоохранения РФ по медицинской профилактике УрФО Сергей Токарев.
Он отметил, что у пациентов, у которых есть врожденное либо приобретенное иммунодефицитное заболевание, могут не вырабатываться антитела и иммунитет после вакцинации.
Кроме того, граждане, проходящие иммуносупрессивную терапию, тоже могут остаться незащищенными. Это касается в том числе людей с красной волчанкой, ревматоидным артритом и онкологическими заболеваниями.
Ранее врач-эпидемиолог Эдуард Шунков рассказал, что практически у всех людей, кто переболел ковидом или привился, вырабатываются антитела, однако не все тесты могут их показать. Он добавил, что иногда анализаторы не улавливают антитела из-за особого способа тестирования.
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