Минздрав сообщил, у кого не появляются антитела к COVID-19

Антитела к коронавирусу не вырабатываются у людей с пониженным иммунитетом и аутоиммунными заболеваниями, рассказал URA.RU главный внештатный специалист Министерства здравоохранения РФ по медицинской профилактике УрФО Сергей Токарев.

Он отметил, что у пациентов, у которых есть врожденное либо приобретенное иммунодефицитное заболевание, могут не вырабатываться антитела и иммунитет после вакцинации.