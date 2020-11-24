Минздрав сообщил о 1,7% летальности от COVID-19
Летальность от заражения коронавирусом и последующих осложнениях при COVID-19 составляет 1,7%, пишет РИА Новости со ссылкой замглавы Минздрава России Олега Гриднева.
По сравнению с коронавирусом, летальность сезонного гриппа составляет 0,1%. Таким образом, от коронавируса умирает в 17 раз больше больных.
При этом пандемия коронавируса может привести к увеличению показателя смертности в России. Он пояснил, что это связано не с летальностью вируса, а перегруженностью системы здравоохранения.
Замглавы Минздправа отметил, что с марта пациенты с хроническими заболеваниями стали посещать врачей на 30-50% реже.
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