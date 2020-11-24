Минздрав сообщил о 1,7% летальности от COVID-19

При этом пандемия коронавируса может привести к увеличению показателя смертности в России. Он пояснил, что это связано не с летальностью вируса, а перегруженностью системы здравоохранения.

Замглавы Минздправа отметил, что с марта пациенты с хроническими заболеваниями стали посещать врачей на 30-50% реже.





