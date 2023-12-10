Минздрав согласовал обновление вакцины от COVID-19 «Спутник Лайт»
Министерство здравоохранения России одобрило изменение состава вакцины от коронавируса «Спутник Лайт», сообщил директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург.
По его словам, процесс согласования должен завершиться в понедельник, 11 декабря. На это уйдет не более двух часов, уточнил Гинцбург.
После этого в электронную систему учета введут все 135 тысяч доз вакцины и начнут отгружать препарат в регионах.
Директор Центра имени Гамалеи полагает, что отгрузка начнется вечером в понедельник или во вторник, пишет РИА Новости.
В исследовании обновленной вакцины участвуют 50 человек. Побочных эффектов у добровольцев не выявили.
В интервью телеканалу РБК глава Роспотребнадзора Анна Попова предупредила, что коронавирус не покидает организм после выздоровления. По ее словам, вирус продолжает наносить поражение нервной ткани и сосудистым стенкам, отмечает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru