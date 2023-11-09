Не ковидом единым: Инфекционист предрек приход в Россию гонконгского гриппа

На сегодняшний день не только коронавирус опасен для людей с хроническими болезнями, заявил НСН врач-инфекционист Евгений Тимаков.

Врач-инфекционист Евгений Тимаков в разговоре с НСН призвал россиян вакцинироваться от гриппа, а также заявил, что «Спутник V» сегодня является устаревшей вакциной.

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У главы Башкирии Радия Хабирова диагностирован COVID-19, получен положительный тест на коронавирус. Из-за болезни чиновник был вынужден уйти в режим самоизоляции, пишет «коммерсантъ» со ссылкой на пресс-службу губернатора. Тимаков призвал граждан к бдительности и трепетному отношению к собственному здоровью.

«Смысл вакцинации заключается в том, чтобы сформировать иммунитет к болезни. Не предотвратить ее, а сформировать иммунитет, чтобы не было никаких осложнений. Так как россияне сначала были привиты «Спутником V», который замечательно работал. Потом пришел омикрон-штамм – «Спутник» как вакцина не успевал модернизироваться под новые мутации. Сейчас вакцина от омикрона не защищает», - сказал Тимаков.

Он призвал россиян внимательно относиться к своему здоровью, и по возможности привиться от гриппа, который также опасен для уязвимых граждан, как и COVID.

«По факту коронавирус вызывает меньше осложнений, к счастью, поэтому переходит в разряд сезонных ОРВИ – это не требует дополнительной вакцинации. Нужно только внимательно относиться к своему здоровью, изучать и сопоставлять риски заболеваемости, потому что не только COVID опасен для людей с хроническими болезнями, но и грипп, против которого можно и нужно сделать прививку. Тем более, что к нам идет гонконгский грипп, штамм от которого мы изготовили – эту прививку можно делать», - добавил врач.

Ранее на Камчатке лабораторно подтвердили первый случай гонконгского гриппа, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Александр Кондратюк
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