Львова-Белова: Препятствий в поставках лекарств для детей нет
На фоне антироссийских санкций пока нет никаких препятствий для поставок лекарств для детей. Об этом сообщает информационное агентство РИА Новости со ссылкой на уполномоченную по правам ребенка в России Марию Львову-Белову.
При этом она отметила, что на эти препараты в нашей стране наблюдается рост цен.
Отдельно омбудсмен затронула тему лекарств, необходимых для лечения орфанных заболеваний в рамках фонда «Круг добра», отметив, что сейчас вся система работает на то, чтобы перебоев с поставками не было. Львова-Белова добавила, что организации удалось найти каналы для отправки тех препаратов, у которых возникали логистические проблемы.
Ранее генеральный директор Ассоциации Российских фармацевтических производителей Виктор Дмитриев в пресс-центре НСН заявил, что в России нет проблем с производством инсулина из-за введенных санкций.
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