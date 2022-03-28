Львова-Белова: Препятствий в поставках лекарств для детей нет

На фоне антироссийских санкций пока нет никаких препятствий для поставок лекарств для детей. Об этом сообщает информационное агентство РИА Новости со ссылкой на уполномоченную по правам ребенка в России Марию Львову-Белову.

При этом она отметила, что на эти препараты в нашей стране наблюдается рост цен.