Минздрав: Шесть пострадавших при теракте в «Крокусе» остаются в больницах

Шесть пострадавших при теракте в «Крокусе» остаются в больницах, сообщил помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов, передает РИА Новости.

По его словам, двое пациентов находятся в тяжелом состоянии.

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Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел вечером 22 марта 2024 года. Погибло 145 человек и пострадали еще более 500. Террористы ворвались в концертный зал, открыли стрельбу и подожгли здание. В результате пожара обрушилась кровля.

17 мая столичный Басманный суд продлил арест еще на три месяца четверым фигурантам дела о теракте в «Крокус Сити Холле», передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: EPA / ТАСС
ТЕГИ:ТерактыКрокус Сити ХоллМинздрав

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