Минздрав: Шесть пострадавших при теракте в «Крокусе» остаются в больницах
Шесть пострадавших при теракте в «Крокусе» остаются в больницах, сообщил помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов, передает РИА Новости.
По его словам, двое пациентов находятся в тяжелом состоянии.
Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел вечером 22 марта 2024 года. Погибло 145 человек и пострадали еще более 500. Террористы ворвались в концертный зал, открыли стрельбу и подожгли здание. В результате пожара обрушилась кровля.
17 мая столичный Басманный суд продлил арест еще на три месяца четверым фигурантам дела о теракте в «Крокус Сити Холле», передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- МЧС: В Бурятии объявили высокий пятый класс пожарной опасности
- СМИ: После закрытия программ ВНЖ россияне реже покупают зарубежную недвижимость
- Высокий суд Лондона разрешил Ассанжу оспорить решение об экстрадиции в США
- Группа Bon Jovi представила новую песню «Living Proof»
- Эмин Агаларов возобновил концертную деятельность после теракта в «Крокусе»
- Заморозки до конца недели вновь накроют европейскую часть РФ и Урал
- Путин провел переговоры с исполняющим обязанности главы Ирана
- Медведев: Капитуляция Украины может быть подписана «хоть свиньей в ермолке»
- При обстреле ВСУ ранены двое жителей курского посёлка Тёткино
- Силуанов: Семьи с детьми окажутся в выигрыше от прогрессивной шкалы НДФЛ
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru