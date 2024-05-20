Минздрав: Шесть пострадавших при теракте в «Крокусе» остаются в больницах

Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел вечером 22 марта 2024 года. Погибло 145 человек и пострадали еще более 500. Террористы ворвались в концертный зал, открыли стрельбу и подожгли здание. В результате пожара обрушилась кровля.

17 мая столичный Басманный суд продлил арест еще на три месяца четверым фигурантам дела о теракте в «Крокус Сити Холле», передает «Радиоточка НСН».

