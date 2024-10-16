Минздрав: С начала СВО пострадали более 1 300 детей
Более 1 300 детей пострадали с начала специальной военной операции (СВО). Об этом на заседании рабочей группы Госдумы по реабилитации участников СВО заявила замглавы Минздрава РФ Евгения Котова.
Он отметила, что у детей фиксировались минно-взрывные травмы, тяжёлые комбинированные травмы и огнестрельные ранения.
«Всем детям была оказана медицинская помощь, в том числе высокотехнологичная помощь», - указала Котова, добавив, что в настоящий момент реабилитацию проходят 83 ребёнка.
Ранее вице-премьер Чеченской Республики Айшат Кадырова заявила, что детям чеченских бойцов, погибших в зоне спецоперации, будет выделена помощь в размере 10 тысяч рублей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru