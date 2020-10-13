Минздрав РФ: коечный фонд для больных COVID-19 занят на 90%

Коечный фонд для российских пациентов с коронавирусом заполнен почти на 90%. Об этом сообщили в Минздраве РФ.

Также во вторник главный внештатный специалист Минздрава РФ по инфекционным болезням Владимир Чуланов заявил, что в России сложилась тревожная ситуация с коронавирусом. За минувшие сутки в стране было выявлено максимальное число случаев заражения COVID-19. Как сообщает оперативный штаб по борьбе с новой коронавирусной инфекцией, в России зарегистрировано 13 868 заболевших.

Ранее Минздрав оценил стадию развития коронавируса. По результатам исследований, пандемия находится еще в середине своего распространения.

