В Минздраве определили стадию развития пандемии COVID-19
Пандемия нового коронавируса сейчас находится на серединном этапе своего развития. С такой оценкой заместитель министра здравоохранения Олег Гриднев выступил на Международной научно-практической онлайн-конференции, посвящённой COVID-19.
В качестве подтверждения Гриднев сослался на результаты целого ряда исследований. По его словам, данная стадия уже позволяет делать некоторые выводы о пройденном этапе пандемии.
В то же время, делать прогнозы о дальнейшем ходе развития инфекции можно только с определённой долей вероятности, подчеркнул замглавы Минздрава. Для этого разработаны соответствующие математические модели, отмечает RT.
Ранее во Всемирной организации здравоохранения заявили, что виды и формы COVID-19 свидетельствуют об отсутствие второй волны пандемии. Более того, в ВОЗ выразили уверенность, что второй волны коронавирусной инфекции вообще не будет, передает Ura.ru.
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