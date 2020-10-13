В Минздраве определили стадию развития пандемии COVID-19

Пандемия нового коронавируса сейчас находится на серединном этапе своего развития. С такой оценкой заместитель министра здравоохранения Олег Гриднев выступил на Международной научно-практической онлайн-конференции, посвящённой COVID-19.

В качестве подтверждения Гриднев сослался на результаты целого ряда исследований. По его словам, данная стадия уже позволяет делать некоторые выводы о пройденном этапе пандемии.

В то же время, делать прогнозы о дальнейшем ходе развития инфекции можно только с определённой долей вероятности, подчеркнул замглавы Минздрава. Для этого разработаны соответствующие математические модели, отмечает RT.

Ранее во Всемирной организации здравоохранения заявили, что виды и формы COVID-19 свидетельствуют об отсутствие второй волны пандемии. Более того, в ВОЗ выразили уверенность, что второй волны коронавирусной инфекции вообще не будет, передает Ura.ru.

