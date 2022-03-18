В Австрии вернут масочный режим

Маски вновь станут обязательными в закрытых помещениях со следующей недели. Решение принято на фоне роста числа заражений, ежедневно в стране выявляется около 50 тысяч новых случаев.

Также власти планируют рекомендовать работодателям переводить сотрудников на удаленный режим работы.

Снятие ограничений по коронавирусу в стране началось с 19 февраля.