В Австрии вернут масочный режим

Обязательный масочный режим снова введут в Австрии в рамках борьбы с коронавирусом. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минздрав страны.

Власти Австрии приостановили обязательную вакцинацию от COVID-19

Маски вновь станут обязательными в закрытых помещениях со следующей недели. Решение принято на фоне роста числа заражений, ежедневно в стране выявляется около 50 тысяч новых случаев.

Также власти планируют рекомендовать работодателям переводить сотрудников на удаленный режим работы.

Снятие ограничений по коронавирусу в стране началось с 19 февраля.

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ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:Австрия
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