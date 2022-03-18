В Австрии вернут масочный режим
Обязательный масочный режим снова введут в Австрии в рамках борьбы с коронавирусом. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минздрав страны.
Маски вновь станут обязательными в закрытых помещениях со следующей недели. Решение принято на фоне роста числа заражений, ежедневно в стране выявляется около 50 тысяч новых случаев.
Также власти планируют рекомендовать работодателям переводить сотрудников на удаленный режим работы.
Снятие ограничений по коронавирусу в стране началось с 19 февраля.
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