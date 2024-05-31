Минздрав РФ: Рост цен на жизненно важные лекарства значительно ниже инфляции

Он отметил, что министерство работает над обеспечением стабильности ценовой ситуации на рынке. По его словам, рост цен на жизненно необходимые лекарства значительно ниже, чем уровень инфляции, благодаря своевременной ценовой индексации.

Глаголев подчеркнул, что сохраняется обеспеченность лекарственными препаратами.

Ранее перечень жизненно необходимых и важнейших лекарств (ЖНВЛП) был расширен. В кабмине напомнили, что все стадии производства медикаментов из перечня ЖНВЛП осуществляются в РФ, а цены на такие препараты регулирует государство, передает «Радиоточка НСН».

