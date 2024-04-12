В Минздраве заявили, что российские лекарства дешевле зарубежных

Сокращение объема продаж иностранных лекарств в России — закономерная тенденция, поскольку отечественные препараты дешевле и не уступают по качеству. Об этом заявил помощник министра здравоохранения Алексей Кузнецов в беседе с ТАСС.

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Ранее СМИ сообщили, что западные фармацевтические компании стали продавать в РФ меньше препаратов. Так, компания MSD за два года уменьшила портфель лекарств на четверть. При этом Johnson & Johnson стала зарабатывать на 10,8% меньше, а выручка AbbVie снизилась на 19,1%.

«Российские фармпроизводители расширяют номенклатуру и объемы производства, в том числе по высокотехнологичным препаратам, при этом российский продукт дешевле для государства и потребителя, при этом его качество высокое», — рассказал Кузнецов.

Помощник министра добавил, что происходящее укладывается в общую стратегию обеспечения лекарственной безопасности в РФ.

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ФОТО: официальный сайт Минздрава РФ
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