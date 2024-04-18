В России расширили перечень жизненно важных препаратов

Соответствующее распоряжение уже подписано. Перечень пополнили препаратами цефепим+сульбактам, ламивудин+фосфазид, тирозил-D-аланил-глицил-фенилаланил-лейцил-аргинина сукцинат. Эти комбинированные средства применяют для лечения пациентов с различными вирусными или бактериальными инфекциями, инфекционно-воспалительными заболеваниями.

«Кроме того, в перечень ЖНВЛП включены два новых лекарства, необходимые пациентам с рассеянным склерозом – сампэгинтерферон бета-1а и дивозилимаб», — указали в кабмине.

Эти же препараты внесли в список для лечения людей со сложными и редкими заболеваниями по программе 14 высокозатратных нозологий.

В кабмине напомнили, что все стадии производства медикаментов из перечня ЖНВЛП осуществляются в РФ. Цены на такие препараты регулирует государство.

Ранее Минздрав сообщил, что обеспеченность ЖНВЛП в России составляет более восьми месяцев, пишет RT.

