В России расширили перечень жизненно важных препаратов
Перечень жизненно необходимых и важнейших лекарств (ЖНВЛП) расширили в России. Об этом сообщили в пресс-службе правительства.
Соответствующее распоряжение уже подписано. Перечень пополнили препаратами цефепим+сульбактам, ламивудин+фосфазид, тирозил-D-аланил-глицил-фенилаланил-лейцил-аргинина сукцинат. Эти комбинированные средства применяют для лечения пациентов с различными вирусными или бактериальными инфекциями, инфекционно-воспалительными заболеваниями.
«Кроме того, в перечень ЖНВЛП включены два новых лекарства, необходимые пациентам с рассеянным склерозом – сампэгинтерферон бета-1а и дивозилимаб», — указали в кабмине.
Эти же препараты внесли в список для лечения людей со сложными и редкими заболеваниями по программе 14 высокозатратных нозологий.
В кабмине напомнили, что все стадии производства медикаментов из перечня ЖНВЛП осуществляются в РФ. Цены на такие препараты регулирует государство.
Ранее Минздрав сообщил, что обеспеченность ЖНВЛП в России составляет более восьми месяцев, пишет RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru