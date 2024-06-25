Роспотребнадзор: В Москве выписали 177 человек после лечения от ботулизма
В Москве 177 человек выписаны из больниц после массового отравления салатами с фасолью из доставки и лечения боутизма, сообщил Роспотребнадзор.
Также проверены и закрыты 114 предприятий с пищевой продукцией после вспышки заболевания.
При этом завозной случай ботулизма был впервые зарегистрирован в Санкт-Петербурге. Об этом заявили в региональном управлении Роспотребнадзора. В ведомстве уточнили, что пациент прибыл из Московской области. Его состояние оценивается, как тяжёлое.
24 июня житель Костромы, заразившийся ботулизмом в Нижнем Новгороде, умер в больнице, сообщили в администрации Костромской области. Это первый случай смерти от ботулизма в России после массового отравления. 21-летний молодой человек умер после того, как поел салат лобио, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru