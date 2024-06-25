Первый завозной случай ботулизма зарегистрировали в Санкт-Петербурге

В ведомстве уточнили, что пациент прибыл из Московской области. Его состояние оценивается, как тяжёлое.

«Мужчина находится на лечении в Клинической инфекционной больнице им С.П. Боткина, анализы направлены на исследование в лабораторию», - говорится в сообщении.

Ранее в администрации Костромской области заявили о смерти 21-летнего жителя Костромы, который заразился ботулизмом в Нижнем Новгороде, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

