Первый завозной случай ботулизма зарегистрировали в Санкт-Петербурге
Завозной случай ботулизма был зарегистрирован в Санкт-Петербурге. Об этом заявили в региональном управлении Роспотребнадзора.
В ведомстве уточнили, что пациент прибыл из Московской области. Его состояние оценивается, как тяжёлое.
«Мужчина находится на лечении в Клинической инфекционной больнице им С.П. Боткина, анализы направлены на исследование в лабораторию», - говорится в сообщении.
Ранее в администрации Костромской области заявили о смерти 21-летнего жителя Костромы, который заразился ботулизмом в Нижнем Новгороде, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Нулевой НДС для отелей продлят до 2030 года
- Депутат Гусев призвал глав Севастополя и Кубани закрыть пляжи вблизи военных объектов
- Опрос: По ушедшему из России фастфуду скучают 37% граждан
- Госдума одобрила в первом чтении ограничение доступа к книгам иноагентов
- Ученые предупредили о приближении к Земле очередного «астероида-убийцы»
- ЕС официально объявил о формальном начале переговоров с Украиной о вступлении
- СМИ: В Кении восемь человек погибли в ходе протестов против повышения налогов
- Финская Gasum прекратит закупку российского СПГ с 26 июля
- Запущенный с Украины воздушный шар сбили над Ростовской областью
- Суд арестовал экс-главу Сергокалинского района Дагестана
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru