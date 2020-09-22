Минздрав РФ разрешил испытания еще одной вакцины от COVID-19
Вакцина от COVID-19, разработанная московским Научным центром имени Чумакова, получила разрешение на проведение испытаний на добровольцах. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Минздрава РФ.
В клинических исследованиях планируют задействовать около 3 тысяч волонтеров, так как такое число названо в требованиях ВОЗ. Научный центр исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени М.П.Чумакова относится к Российской академии наук.
После вакцинации привитые люди будут изолированы в стационарных условиях на протяжении 16 дней.Исследования будут проводится в в Кирове, Санкт-Петербурге и Новосибирске. Гендиректор центра, член-корреспондент РАН Айдар Ишмухаметов также заявил о том, что испытания должны завершиться уже в ноябре 2020 года.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru