Zivert пожаловалась на конкуренцию музыкантов «машинами»
Созданные с применением искусственного интеллекта (ИИ) треки, которые занимают первые строчки хит-парадов, стали настоящим вызовом для реальных артистов и индустрии в целом. Об этом ТАСС заявила певица Zivert (Юлия Зиверт).
По её словам, если раньше исполнители конкурировали между собой, то теперь им приходится бороться с машинами.
«Всё, как предсказывали фильмы», - подчеркнула исполнительница.
Zivert добавила, что у неё нет стратегии для борьбы с ИИ - она просто делает всё «как раньше, с душой», которой нет у машин.
Ранее A&R-директор музыкального лейбла «S&P Digital» Денис Глазин заявил «Радиоточке НСН» о необходимости ограничений для треков, созданных искусственным интеллектом.
Горячие новости
