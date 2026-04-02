Zivert пожаловалась на конкуренцию музыкантов «машинами»

Созданные с применением искусственного интеллекта (ИИ) треки, которые занимают первые строчки хит-парадов, стали настоящим вызовом для реальных артистов и индустрии в целом. Об этом ТАСС заявила певица Zivert (Юлия Зиверт).

В сводном топ-чарте России из 100 песен уже 15 созданы нейросетью

По её словам, если раньше исполнители конкурировали между собой, то теперь им приходится бороться с машинами.

«Всё, как предсказывали фильмы», - подчеркнула исполнительница.

Zivert добавила, что у неё нет стратегии для борьбы с ИИ - она просто делает всё «как раньше, с душой», которой нет у машин.

Ранее A&R-директор музыкального лейбла «S&P Digital» Денис Глазин заявил «Радиоточке НСН» о необходимости ограничений для треков, созданных искусственным интеллектом.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Екатерина Чеснокова
ТЕГИ:Искусственный ИнтеллектМузыкаМузыкантыПевица

Горячие новости

Все новости

партнеры