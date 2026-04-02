Ушаков: Контакты РФ и США по Украине продолжаются
Трёхсторонние переговоры по Украине в настоящее время поставлены на паузу. Как пишет RT, об этом заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.
По его словам, это связано с тем, что США заняты «другой проблемой», но несмотря на это американцы контактируют с Россией по украинскому кофликту.
«У нас есть контакты с американцами, но... и украинцы тоже с ними активно переговариваются», — заключил он.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков указал, что пауза в переговорах по украинскому урегулированию не связана с условием по выводу ВСУ из Донбасса, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
