Российская вакцина защищает от коронавируса до двух лет
Первая в мире вакцина от коронавируса, разработанная в России, благодаря двукратной схеме введения позволит сформировать длительный иммунитет, сохраняющийся до двух лет, сообщают РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Минздрава России.
«Двукратная схема введения позволяет сформировать длительный иммунитет. Опыт применения векторных вакцин (при двукратной схеме введения) показывает, что иммунитет сохраняется до двух лет», - сообщает Минздрав России.
11 августа Минздравом РФ было выдано регистрационное удостоверение на вакцину для профилактики коронавирусной инфекции. Вакцина была разработана Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи при содействии Российского фонда прямых инвестиций.
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