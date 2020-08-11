Российская вакцина защищает от коронавируса до двух лет

«Двукратная схема введения позволяет сформировать длительный иммунитет. Опыт применения векторных вакцин (при двукратной схеме введения) показывает, что иммунитет сохраняется до двух лет», - сообщает Минздрав России.

11 августа Минздравом РФ было выдано регистрационное удостоверение на вакцину для профилактики коронавирусной инфекции. Вакцина была разработана Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи при содействии Российского фонда прямых инвестиций.

