Российская вакцина защищает от коронавируса до двух лет

Первая в мире вакцина от коронавируса, разработанная в России, благодаря двукратной схеме введения позволит сформировать длительный иммунитет, сохраняющийся до двух лет, сообщают РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Минздрава России.

Первыми вакцину от коронавируса получат медики и учителя

«Двукратная схема введения позволяет сформировать длительный иммунитет. Опыт применения векторных вакцин (при двукратной схеме введения) показывает, что иммунитет сохраняется до двух лет», - сообщает Минздрав России.

11 августа Минздравом РФ было выдано регистрационное удостоверение на вакцину для профилактики коронавирусной инфекции. Вакцина была разработана Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи при содействии Российского фонда прямых инвестиций.

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ФОТО: РИА Новости/Александр Кондратюк
ТЕГИ:МинздравКоронавирусВакцина
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