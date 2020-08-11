Первыми вакцину от коронавируса получат медики и учителя

Первыми вакцину от коронавируса в России получат медики и учителя. Как передает RT, об этом президенту России Владимиру Путину рассказал министр здравоохранения Михаил Мурашко.

«Прежде всего, считаем необходимым предложить вакцинацию тем, чья работа связана с общением с инфицированными людьми. Это медицинские работники. И тем, от кого зависит здоровье детей (это учителя)», - сказал глава Минздрава.

Как сообщает «Газета.ру», ранее Мурашко заявил, что к разработанной в России от коронавируса уже проявляют интерес иностранные государства.

