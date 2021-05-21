Минздрав РФ оценил введение сертификатов вакцинации в ЕС
В Минздраве России выразили надежду на освобождение граждан от лишних проверок благодаря введению сертификатов о вакцинации в Евросоюзе. Об этом заявил замглавы ведомства Сергей Глаголев.
По его словам, решение должно помочь вакцинированным избежать излишних проверок, а также будет способствовать возвращению к допандемическому уровню транспортных связей.
Замминистра здравоохранения отметил, что россияне смогут получить сертификат, если пройдут два этапа вакцинации. Документ будет выдаваться по желанию.
Ранее сообщалось, что власти ЕС планируют ввести в действие на территории союза цифровой коронавирусный сертификат с 1 июля.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru