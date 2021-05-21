Минздрав РФ оценил введение сертификатов вакцинации в ЕС

В Минздраве России выразили надежду на освобождение граждан от лишних проверок благодаря введению сертификатов о вакцинации в Евросоюзе. Об этом заявил замглавы ведомства Сергей Глаголев.

По его словам, решение должно помочь вакцинированным избежать излишних проверок, а также будет способствовать возвращению к допандемическому уровню транспортных связей.