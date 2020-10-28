Минздрав РФ обосновал запрет комментировать коронавирус

В министерстве здравоохранения прокомментировали своё требование согласовывать с главком все публичные комментарии по коронавирусу. Обязательство касается подведомственных медицинских организаций и их сотрудников.

Как отметили в Минздраве, в публичном пространстве появляется огромное количество разнообразных мнений, озвучиваются, зачастую противоположные, прогнозы и рекомендации. Всё это, по мнению ведомства, мешает практикующим медикам и населению понять, каким из них можно следовать.

В качестве примера в Минздраве привели ситуацию, когда кто-то из экспертов рекомендует носить перчатки, кто-то нет. Одни утверждают, что никакие лекарства не эффективны при COVID-19, другие советуют для профилактики принимать антибиотики.

Бесполезно! «Лига защиты врачей» о запрете Минздрава комментировать COVID-19

В связи с этим Министерство считает необходимым ограничить публикации малополезных фактов и предположений, отмечает Ura.ru.

Тем более, что любое мнение, озвученное сотрудниками подведомственных учреждений, автоматом воспринимается слушателями как позиция министерства.

Президент межрегиональной общественной организации «Лига защиты врачей» Семён Гальперин отметил в эфире НСН, что считает довольно бессмысленными подобного рода ограничения свободы мнений, хотя такое же положение относительно медиков Москвы действует уже давно.

Между тем, в Минздраве также разъяснили при каких условиях возможно лечение больного COVID-19 в домашних условиях. Главный принцип автономность, отмечает «360» - коммуналка или общежитие не подойдут.

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ФОТО: РИА Новости
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