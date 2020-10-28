Минздрав РФ обосновал запрет комментировать коронавирус

В министерстве здравоохранения прокомментировали своё требование согласовывать с главком все публичные комментарии по коронавирусу. Обязательство касается подведомственных медицинских организаций и их сотрудников.

Как отметили в Минздраве, в публичном пространстве появляется огромное количество разнообразных мнений, озвучиваются, зачастую противоположные, прогнозы и рекомендации. Всё это, по мнению ведомства, мешает практикующим медикам и населению понять, каким из них можно следовать.

В качестве примера в Минздраве привели ситуацию, когда кто-то из экспертов рекомендует носить перчатки, кто-то нет. Одни утверждают, что никакие лекарства не эффективны при COVID-19, другие советуют для профилактики принимать антибиотики.