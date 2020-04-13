Под меднаблюдением из-за COVID-19 в России находятся более 140 тысяч человек
В России под медицинским наблюдением из-за подозрения на коронавирусную инфекцию находится 141 тысяча человек. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на данные Роспотребнадзора. Кроме того, специалисты подчеркнули, что в РФ было проведено более 1,3 млн тестов на COVID-19, подчёркивает RT.
В минувшую пятницу, 10 апреля НСН писала, что согласно прогнозу главы Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероники Скворцовой пик эпидемии коронавирусной инфекции в РФ наступит через 10-14 дней. А на спад, по её словам, распространение инфекции пойдет в июне. На то, чтобы остановить распространение вируса, потребуется столько же времени, сколько инфекции нарастала. Как отмечает "Москва 24", в своих прогнозах глава ФМБА опирается на ведущие группы прогнозирования из математиков и биологов.
В свою очередь, вирусолог, доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альштейн в эфире НСН заявил, что при благоприятном развитии одолеть эпидемию можно будет и раньше.
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