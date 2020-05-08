Минздрав рекомендует передвинуть ЕГЭ на август-сентябрь

Единые государственные экзамены целесообразно перенести на конец лета - начало осени. Как пишет Интерфакс, с таким заявлением выступил глава Минздрава Михаил Мурашко. Он подчеркнул, что ведомство передало рекомендации по поводу проведения ЕГЭ в Минпросвещения и лично Сергею Кравцову, а решение по этому вопросу будет приниматься совместно с Роспотребнадзором.

Напомним, вопрос о том, когда в России начнётся сдача ЕГЭ, до сих пор открыт. Ранее министр просвещения России Кравцов заявил, что 12 мая станет известно, начнутся ли экзамены 8 июня или их снова перенесут на более поздний срок, напоминает РИА ФАН.