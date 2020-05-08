Минздрав рекомендует передвинуть ЕГЭ на август-сентябрь
Единые государственные экзамены целесообразно перенести на конец лета - начало осени. Как пишет Интерфакс, с таким заявлением выступил глава Минздрава Михаил Мурашко. Он подчеркнул, что ведомство передало рекомендации по поводу проведения ЕГЭ в Минпросвещения и лично Сергею Кравцову, а решение по этому вопросу будет приниматься совместно с Роспотребнадзором.
Напомним, вопрос о том, когда в России начнётся сдача ЕГЭ, до сих пор открыт. Ранее министр просвещения России Кравцов заявил, что 12 мая станет известно, начнутся ли экзамены 8 июня или их снова перенесут на более поздний срок, напоминает РИА ФАН.
Накануне НСН писала, что в Государственной думе выступили с предложением отменить проведение ЕГЭ в 2020 году. Его озвучил первый зампред думского комитета по образованию и науке Олег Смолин. Парламентарий полагает, что на фоне распространения коронавирусной инфекции отсутствуют равные условия для проведения полноценного Единого госэкзамена.
Он подчеркнул, что может увеличиться число школьников, которые в этом году не сдадут ЕГЭ, и не по своей воле.
«Поэтому мы предлагаем предусмотреть возможности непроведения ЕГЭ в этом году», — добавил Олег Смолин.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru