Минздрав рекомендует передвинуть ЕГЭ на август-сентябрь

Единые государственные экзамены целесообразно перенести на конец лета - начало осени. Как пишет Интерфакс, с таким заявлением выступил глава Минздрава Михаил Мурашко. Он подчеркнул, что ведомство передало рекомендации по поводу проведения ЕГЭ в Минпросвещения и лично Сергею Кравцову, а решение по этому вопросу будет приниматься совместно с Роспотребнадзором.

Напомним, вопрос о том, когда в России начнётся сдача ЕГЭ, до сих пор открыт. Ранее министр просвещения России Кравцов заявил, что 12 мая станет известно, начнутся ли экзамены 8 июня или их снова перенесут на более поздний срок, напоминает РИА ФАН.

Сроки проведения ЕГЭ вновь могут скорректировать

Накануне НСН писала, что в Государственной думе выступили с предложением отменить проведение ЕГЭ в 2020 году. Его озвучил первый зампред думского комитета по образованию и науке Олег Смолин. Парламентарий полагает, что на фоне распространения коронавирусной инфекции отсутствуют равные условия для проведения полноценного Единого госэкзамена.

Он подчеркнул, что может увеличиться число школьников, которые в этом году не сдадут ЕГЭ, и не по своей воле.

«Поэтому мы предлагаем предусмотреть возможности непроведения ЕГЭ в этом году», — добавил Олег Смолин.

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ФОТО: РИА Новости
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