Минздрав рассказал, почему умирают трудоспособные женщины в России
Почти четверть женщин трудоспособного возраста в нашей стране умирают от новообразований. Как пишет «Российская газета», об этом заявили в Минздраве. В ведомстве отметили, что причиной смерти почти такого же количества женщин – 22,9% – становятся болезни системы кровообращения.
При этом, как отмечает RT, в Минздраве отметили, что меньше всего трудоспособных россиянок умирают в Ингушетии, Дагестане и Чечне. Больше всего — в Тыве, на Чукотке, в Кемеровской области.
Ранее вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что Россия «катастрофически» теряет население. По её словам, за четыре месяца естественная убыль составила 149 тыс. человек. Как отмечает Ura.ru, высокие показатели по убыли населения Голикова связала с тем, что ранее ряд регионов России предоставлял недостоверные данные для того, чтобы улучшить свои статистические показатели. По словам вице-премьера, чаще всего это касалось россиян, умерших от сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний.
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