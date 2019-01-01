Минздрав рассказал, почему умирают трудоспособные женщины в России

Почти четверть женщин трудоспособного возраста в нашей стране умирают от новообразований. Как пишет «Российская газета», об этом заявили в Минздраве. В ведомстве отметили, что причиной смерти почти такого же количества женщин – 22,9% – становятся болезни системы кровообращения.

При этом, как отмечает RT, в Минздраве отметили, что меньше всего трудоспособных россиянок умирают в Ингушетии, Дагестане и Чечне. Больше всего — в Тыве, на Чукотке, в Кемеровской области.