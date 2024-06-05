Минздрав: Работодатели в России ежегодно теряют 443 млрд рублей из-за курения
Российские работодатели ежегодно теряют 443 миллиардов рублей из-за перекуров сотрудников и последствий курения для здоровья, говорится в презентации замминистра здравоохранения России Евгения Камкина.
Камкин представил презентацию на сессии «Здоровье работающих: новые векторы и решения» на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2024).
Ранее президент Российской ассоциации общественного здоровья, эксперт ВОЗ, профессор Сеченовского университета Андрей Демин в беседе с «Радиоточкой НСН» заявил, что ежегодно в России от заболеваний, связанных с курением, умирает до 400 тысяч человек.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Алкоголь и спорт: Россиян предупредили об опасности отдыха в Турции
- Гоша Куценко: Отец запретил мне поступать на актера
- В России создали ИИ-матрешку «НиНочка»
- Минздрав: Работодатели в России ежегодно теряют 443 млрд рублей из-за курения
- СМИ: Израиль провел тайную операцию по увеличению влияния в США
- СКР: число тяжких преступлений, совершенных мигрантами в РФ, выросло на 13%
- Даниил Медведев отказался от участия в турнире в Хертогенбосхе
- В России создадут памятку для иностранных туристов по дресс-коду
- Посольство Шри-Ланки: Россияне на втором месте по количеству визитов среди туристов
- Мосгордума увеличила штрафы за неоплату проезда по платным дорогам
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru