Минздрав: Работодатели в России ежегодно теряют 443 млрд рублей из-за курения

Российские работодатели ежегодно теряют 443 миллиардов рублей из-за перекуров сотрудников и последствий курения для здоровья, говорится в презентации замминистра здравоохранения России Евгения Камкина.

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Камкин представил презентацию на сессии «Здоровье работающих: новые векторы и решения» на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2024).

Ранее президент Российской ассоциации общественного здоровья, эксперт ВОЗ, профессор Сеченовского университета Андрей Демин в беседе с «Радиоточкой НСН» заявил, что ежегодно в России от заболеваний, связанных с курением, умирает до 400 тысяч человек.

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ФОТО: РИА Новости / Нина Зотина
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