Минздрав прокомментировал увольнение увольнение детского трансплантолога

В ведомстве заявили, что увольнение специалиста никак не отразится на качестве помощи детям, пишет РБК. В Минздраве сообщили, что всем маленьким пациентам, которые нуждаются в операции по трансплантации печени или почки, «в соответствии с медицинскими показаниями» будет оказано лечение в полном объеме, пишут Известия. Лечение, уточнили в ведомстве, будет проводиться высокопрофессиональными специалистами страны.

Накануне, 18 ноября, сообщалось, что врача-трансплантолога Михаила Каабака и Надежду Бабенко уволили из Национального медицинского исследовательского центра здоровья детей (НЦЗД), напоминает РИА ФАН.

Ранее Сопредседатель профсоюза медработников «Действие» Андрей Коновал в беседе с НСН призвал медицинское сообщество и пациентов к борьбе за выдающегося трансплантолога.

