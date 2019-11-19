Минздрав прокомментировал увольнение увольнение детского трансплантолога

19 ноября 201907:32

В Министерстве здравоохранения прокомментировали увольнение из Национального медицинского исследовательского центра здоровья детей врача Михаила Каабака. Специалист был единственным медиком, кто проводил пересадку почек грудным детям весом менее 10 килограммов, поясняет Газета.ру.

Уволенный Минздравом трансплантолог рассказал о своих планах

В ведомстве заявили, что увольнение специалиста никак не отразится на качестве помощи детям, пишет РБК. В Минздраве сообщили, что всем маленьким пациентам, которые нуждаются в операции по трансплантации печени или почки, «в соответствии с медицинскими показаниями» будет оказано лечение в полном объеме, пишут Известия. Лечение, уточнили в ведомстве, будет проводиться высокопрофессиональными специалистами страны.

Накануне, 18 ноября, сообщалось, что врача-трансплантолога Михаила Каабака и Надежду Бабенко уволили из Национального медицинского исследовательского центра здоровья детей (НЦЗД), напоминает РИА ФАН.

Ранее Сопредседатель профсоюза медработников «Действие» Андрей Коновал в беседе с НСН призвал медицинское сообщество и пациентов к борьбе за выдающегося трансплантолога.

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ФОТО: РИА Новости/Григорий Сысоев
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