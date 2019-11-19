Минздрав прокомментировал увольнение увольнение детского трансплантолога
В Министерстве здравоохранения прокомментировали увольнение из Национального медицинского исследовательского центра здоровья детей врача Михаила Каабака. Специалист был единственным медиком, кто проводил пересадку почек грудным детям весом менее 10 килограммов, поясняет Газета.ру.
В ведомстве заявили, что увольнение специалиста никак не отразится на качестве помощи детям, пишет РБК. В Минздраве сообщили, что всем маленьким пациентам, которые нуждаются в операции по трансплантации печени или почки, «в соответствии с медицинскими показаниями» будет оказано лечение в полном объеме, пишут Известия. Лечение, уточнили в ведомстве, будет проводиться высокопрофессиональными специалистами страны.
Накануне, 18 ноября, сообщалось, что врача-трансплантолога Михаила Каабака и Надежду Бабенко уволили из Национального медицинского исследовательского центра здоровья детей (НЦЗД), напоминает РИА ФАН.
Ранее Сопредседатель профсоюза медработников «Действие» Андрей Коновал в беседе с НСН призвал медицинское сообщество и пациентов к борьбе за выдающегося трансплантолога.
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